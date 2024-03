Parma-Brescia | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv

Dopo la bella vittoria conquistata contro il Palermo, il Brescia fa visita alla capolista Parma con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e rimanere nel treno dei play off. La sfida, valida per la 29ª giornata del campionato di Serie B, è in programma venerdì 8 marzo alle ore 20:30 allo stadio “Tardini”.

Pre partita e precedenti

I ducali si presentano alla sfida reduci da sei risultati utili consecutivi (4 vittorie e 2 pareggi) e al comando della classifica a quota 59 punti, a più 6 di vantaggio sulla Cremonese seconda della classe.

Per le Rondinelle, invece, la striscia positiva è di quattro risultati utili (3 pareggi e 1 vittoria). In classifica il Brescia si trova attualmente al settimo posto con 38 punti a due lunghezze di vantaggio sul Modena, ultima squadra ad aver battuto il Parma in campionato.

Il Parma ha vinto ciascuno degli ultimi tre confronti in Serie B con il Brescia con il punteggio esatto di 2-0, tanti successi quanti quelli ottenuti nei precedenti 15 confronti con le Rondinelle nel campionato cadetto (6 pareggi 6 sconfitte).

Dove vederla

Parma-Brescia sarà trasmessa in diretta su Sky Sport o, in alternativa, in streaming su Dazn e Sky Go.

I convocati

Questa, invece, la lista dei convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura:

Portieri: 12 Cortese, 30 Avella.

Difensori: 3 Huard, 6 Fares, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 16 Cartano, 18 Jallow, 24 Dickmann, 28 Adorni, 32 Papetti.

Centrocampisti: 4 Paghera, 5 Van de Looi, 7 Bjarnason, 23 Galazzi, 25 Bisoli, 26 Bertagnoli, 39 Besaggio.

Attaccanti: 9 Bianchi, 11 Moncini, 27 Olzer, 29 Borrelli, 31 Ferro.

Le probabili formazioni

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Balogh, Coulibaly; Estevez, Hernani; Man, Bernabè, Benedyczak; Bonny. Allenatore: Pecchia.

BRESCIA (4-3-2-1): Avella; Dickmann, Adorni, Papetti, Jalllow; Bisoli, Paghera, Besaggio; Galazzi, Bianchi; Borrelli. Allenatore: Maran.