Un buon Brescia cade al Rigamonti contro il Parma

Dopo sei risultati utili consecutivi s’interrompe la scia positiva del Brescia targato Maran. Buona partita delle Rondinelle, anche sfortunate per due gol annullati per fuorigioco a Bianchi e Moncini, ma il Parma è spietato e trascinato dai suoi fuoriclasse Bernabé e Man ha conquistato i tre punti.

La partita

Il Brescia parte subito forte per provare a mettere paura alla capolista Parma e poco prima del quarto d’ora trova anche la via del gol con Moncini, ma la gioia viene presto strozzata dalla bandierina alzata del guardalinee. Doccia fredda per le Rondinelle che nel giro di pochi minuti passano dal possibile 1-0 allo svantaggio: Bernabé muove palla al limite dell’area e indisturbato calcia forte a fil di palo dove Andrenacci non può intervenire.

Il Brescia reagisce immediatamente al 20’ Ayroldi concede un calcio di rigore a favore dei biancoblù. Richiamato dalla sala Var, però, il direttore di gara rivede la sua decisine e annulla tutto. Se le Rondinelle sono sfortunate, il Parma è implacabile e al 24’ raddoppia con Man che sulla destra fa tutto da solo, entra in area, salta Cistana e Papetti e rasoterra batte Andrenacci con un tunnel.

Nemmeno il 2-0 scalfisce là formazione di mister Maran che torna subito all’attacco accorciando le distanze con Bianchi, ma anche in questa occasione è tutto da rifare per posizione irregolare dell’attaccante.

Nella ripresa Maran prova a cambiare la disposizione della squadra, ma il copione della partita non cambia con il Brescia che muove bene la palla, ma è poco incisivo sotto porta. Il Parma ne approfitta addormentando la partita senza correre rischi. L’unico acuto del secondo tempo è di Paghera che conquista con i denti un pallone e da una ventina di metro calcia in porta mancando di un soffio l’incrocio. Il Brescia rimane in partita fino all’ultimo, ma a conquistare i tre punti sono gli emiliani.

Il tabellino

BRESCIA - PARMA 2-0

BRESCIA (3-4-2-1): Andrenacci; Adorni, Cistana, Papetti; Jallow, Paghera (85’ Fogliata), Bertagnoli, Huard (46’ Galazzi); Olzer (46’ Bjarnason), Bianchi (75’ Ferro); Moncini (62’ Borrelli). A disposizione: Cortese, Van de Looi, Mangraviti, Riviera, Maccherini, Besaggio. Allenatore: Maran.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Balogh, Circati, Coulibaly; Hernani, Cyprien (81’ Estevez); Man (69’ Charpentier), Bernabé (81’ Sohm), Mihaila (69’ Camara); Colak (17' Benedyczak). A disposizione: Turk, Corvi, Osorio, Bonny, Hainaut, Partipilo, Di Chiara. Allenatore: Pecchia.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta.

RETI: 18' Bernabé, 24' Man.

AMMONITI: Cistana, Bianchi, Galazzi, Paghera, Borrelli - Mihaila, Circati, Benedyczak, Delprato.

NOTE: Spettatori: 8604. Calci d’angolo: 3 - 6. Recupero: 3' - 5'.