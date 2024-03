Super Brescia al Rigamonti: Palermo battuto 4-2

Bellissima partita del Brescia che supera il Palermo con il risultato di 4-2 e raccoglie gli applausi del pubblico amico del “Rigamonti”. Avanti dopo quaranta secondi con Borrelli, il Brescia subisce la rimonta e il sorpasso de Palermo nel giro di dieci minuti. La reazione delle Rondinelle è però travolgente e trascinate da un Borrelli in grande spolvero ribaltano ancora la partita chiudendola già nel primo tempo.

La partita

Partenza di fuoco del Brescia che dopo nemmeno quaranta secondi apre le marcature: azione sulla destra e cross in area di Jallow, la palla arriva sul secondo palo a Dickmann che rimette al centro dove c’è Borrelli che con il tacco devia in porta.

Grande azione e grande gol delle Rondinelle, ma il vantaggio dura pochi minuti perché al 5’ il Palermo fa subito 1-1 con Brunori su calcio di rigore concesso per fallo di Besaggio su Di Mariano.

Nemmeno dieci minuti più tardi e i rosanero ribaltano il punteggio trovando il gol del 2-1 con Di Francesco che dal limite dell’area sorprende, anche con un po’ di fortuna, Avella che scivola al momento dello slancio.

La reazione della formazione di mister Maran non si fa attendere e al 22’ un’incursione di Bianchi costringe Marconi al fallo su potenziale azione da gol che gli costa il cartellino rosso, seppur dopo un consulto con la Var. I biancazzurri spingono e alla mezz’ora esatta ristabiliscono la parità con Paghera che batte Pigliacelli con un gran destro a giro imparabile.

Il gol del pari dà nuova linfa al Brescia che al 41’ completa la rimonta: ancora un’azione sulla sinistra di Jallow, cross al centro e incornata vincente di Bonelli che firma la doppietta personale.

Di Mariano prova a scuotere il Palermo con un tiro mancino ben controllato da Avella, ma nel primo minuto di recupero è capitan Bisoli a mettere il sigillo sulla partita: Jallow è incontenibile e dai suoi piedi parte un altro traversone perfetto per Bisoli che incrocia di destro trovando la complice deviazione di Nedelcearu che elude l’intervento di Pigliacelli.

Nella ripresa le Rondinelle si limitano a gestire il vantaggio, mentre tra i rosanero è solo Mancuso a impensierire in un paio di occasioni la retroguardia biancazzurra. Con il risultato mai in discussione è ancora il Brescia a sfiorare il gol con Bianchi dopo aver saltato un paio di avversari trova soltanto il palo esterno della porta. Il pubblico del Rigamonti apprezza e applaude la formazione di Maran che senza difficoltà mantiene il punteggio intatto fino al triplice fischio.

Tre punti importanti per il Brescia che salgono così al settimo posto a quota 38 punti sorpassando sorpassando Modena e Cittadella in campo domenica. Bisoli e compagni torneranno in campo venerdì 8 marzo alle 20:30, ospiti della capolista Parma nell’anticipo della 29ª giornata.

Il tabellino

BRESCIA - PALERMO 4-2

BRESCIA (4-3-2-1): Avella; Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera (75’ Bertagnoli), Besaggio (81’ Huard); Galazzi (64’ Olzer), Bianchi (75’ Bjarnason); Borrelli (64’ Moncini). A disposizione: Cortese, Fares, Bjarnason, Mangraviti, Cistana, Cartano, Bertagnoli, Ferro. Allenatore: Maran.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Marconi, Lund; Coulibaly (46’ Ranocchia), Gomes, Henderson (26' Ceccaroni); Di Mariano (78’ Vasic), Brunori (46’ Mancuso), Di Francesco (64’ Traorè). A disposizione: Kanuric, Stulac, Segre, Insigne, Diakité, Soleri, Aurelio. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Rutella di Enna.

ASSISTENTI: Ceccon di Lovere e Ricci di Firenze.

RETI: 1’ 41’ Borrelli, 30’ Paghera, 46’ pt Bisoli - 5’ rig. Brunori, 13’ Di Francesco.

AMMONITI: Bisoli, Dickmann, Besaggio - Nedelcearu, Ceccaroni.

ESPULSO: Marconi.

NOTE: Spettatori: 5317. Calci d’angolo: 5-4. Recupero: 4'-4'.