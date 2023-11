Pareggio spettacolare della Feralpisalò. Contro il Bari finire 3-3

Partita dalle mille emozioni quella andata in scena allo stadio “Garilli” di Piacenza tra Feralpisalò e Bari. In svantaggio di due gol nel primo tempo, i Leoni del Garda hanno ribaltato il punteggio salvo poi essere rimontati a dieci minuti dal triplice fischio.

L’avvio di gara per i verdeblù è subito in salita. Dopo soli sei minuti, infatti, è il Bari a passare in vantaggio: Koutsoupias s’invola sulla destra e crossa a centro area per Nasti che tutto colpisce di testa spedendo la palla all’angolino.

I gardesani accusano il colpo e dopo quattro minuti rischiano di capitolare: errore in fase di disimpegno di Ceppitelli, Diaw conquista palla e una volta in area viene steso da Pizzignacco. Nessun dubbio per il direttore di gara che indica il dischetto e ammonisce l’estremo difensore salodiano. Dagli undici metri si presenta lo stesso Diaw, ma Pizzignacco è fenomenale e para evitando il raddoppio.

Inizio complicato per la Feralpisalò che però riesce a superare il momento difficile e a riorganizzarsi bene in campo. La squadra di mister Zaffaroni ha una timida reazione, ma il primo tempo termina senza particolari emozioni sullo 0-1 a favore del Bari.

L’inizio del secondo tempo è nerissimo per la Feralpisalò che dopo quattro minuti subisce il secondo gol: la punizione di Acampora sbatte sulla barriera, la palla arriva a Sibilli che ha il tempo di controllare e batte Pizzignacco con un mancino violento dal limite dell’area.

Il gol ha però l’effetto contrario e scuote i Leoni del Garda che dopo due minuti accorciano le distanze: cross da destra di Zennaro, Di Cesare interviene per respingere la palla, ma fa autogol beffando Brenno.

Il gol è un toccasana per i gardesani che al 65’ rimettono in parità la partita: punizione di Martella, la palla è respinta corta dalla barriera, Zennaro si avventa velocissimo e con una gran botta spedisce la palla all’angolino segnando il suo primo gol in Serie B.

Ora è la formazione pugliese ad accusare il colpo e al 73’ la Feralpisalò completa la rimonta passando in vantaggio: Felici scappa sulla corsia di sinistra, palla al centro per Sau e tocco vincente dell’attaccante sardo che torna al gol a distanza di oltre due anni, l’ultima nel settembre 2021 in Ascoli-Benevento.

La partita però non è finita e dopo sei minuti il Bari riesce a trovare il gol del tre pari: cross dalla destra di Maita, Ceppitelli ma favorisce il neo entrato Achik che di destro deposita in rete.

Nei minuti finali la Feralpisalò cerca ancora la via del gol con Felici ed Hergheligiu, ma il parziale non cambia più e la partita termina in parità.

Pareggio importante per i Leoni del Garda che salgono a così a sette punti in classifica. I gardesani torneranno in campo dopo la sosta per le nazionali, sabato 25 novembre alle ore 14, in trasferta contro il Como.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - BARI 3-3

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Martella; Felici, Zennaro (87’ Hergheligiu), Fiordilino, Balestrero, Letizia (72’ Parigini); Compagnon (64’ Butic), La Mantia (64’ Sau). A disposizione: Minelli, Volpe, Ferrarini, Pacurar, Camporese, Verzeletti, Pietrelli. Allenatore: Zaffaroni.

BARI (3-4-1-2): Brenno; Pucino (86’ Aramu), Di Cesare, Vicari; Dorval, Acampora (50’ Maita), Koutsoupias (79’ Achik), Ricci; Sibilli; Diaw (86’ Bellomo), Nasti. A disposizione: Pissardo, Matino, Zuzek, Benali, Astrologo, Faggi, Edjouma, Morachioli. Allenatore: Marino.

ARBITRO: Bonacina di Bergamo.

ASSISTENTI: Trinchieri di Milano; Ceccon di Lovere.

RETI: 52’ aut. Di Cesare, 65’ Zennaro, 73’ Sau - 7’ Nasti, 49’ Sibilli, 79’ Achik.

AMMONITI: Pizzignacco, Compagnon, Zennaro, Balestrero - Di Cesare, Diaw, Vicari, Achik.

NOTE: Calci d'angolo 1-3. Recupero tempo: 3' - 5'.