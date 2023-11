Serie B, Feralpisalò-Bari 3-3: gol e highlights

Partita dalle mille emozioni quella andata in scena allo stadio “Garilli” di Piacenza tra Feralpisalò e Bari. In svantaggio di due gol nel primo tempo, i Leoni del Garda hanno ribaltato il punteggio salvo poi essere rimontati a dieci minuti dal triplice fischio.

Pareggio importante per i Leoni del Garda che salgono a così a sette punti in classifica. I gardesani torneranno in campo dopo la sosta per le nazionali, sabato 25 novembre alle ore 14, in trasferta contro il Como.