Feralpisalò-Bari, le dichiarazioni del post partita di mister Zaffaroni e Sau

Al termine dell’incontro pirotecnico tra Feralpisalò e Bari terminato 3-3, in conferenza stampa hanno parlato il mister Marco Zaffaroni e l’attaccante Marco Sau. Queste le loro parole:

MARCO ZAFFARONI

"Una grande reazione. È importante dare continuità ai risultati. Complessivamente abbiamo fatto una buona gara, all'interno della quale, ovviamente, abbiamo commesso errori e messo in mostra buone cose. Dobbiamo lavorare per eliminare le sbavature e migliorare la condizione della squadra, soprattutto dal punto di vista numerico, recuperando qualche giocatore. L'aspetto più importante è però quello caratteriale e sto iniziando a vedere miglioramenti. Il fatto di riuscire a ribaltare una partita del genere non è facile".

MARCO SAU

"Vengo da un calcio vecchio stampo. Il mio mantra è stare in silenzio e padalare, lavoro e poi raccolgo i frutti. Stiamo vivendo un periodo altalenante, il gruppo però c'è, siamo compatti e lo dimostriamo. Il gol? Sono felice, il gruppo dev’essere la nostra forza".