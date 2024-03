Feralpisalò, presentata la quarta maglia realizzata da “Calciatori Brutti”

Se in campionato la Feralpisalò è in piena lotta per la salvezza, a livello di immagine il club gardesano non ha rivali mostrandosi lungimirante e attento alle novità. Ed è in questa direzione che è nata la quarta maglia ufficiale realizzata dai creatori della pagina facebook “Calciatori Brutti” che vanta oltre 5milioni di followers tra Facebook e Instagram.

Per la prima volta nella storia del calcio, una squadra professionistica indosserà una divisa da gioco votata da una community social di appassionati e tifosi.

Com’è nata l’idea

Patty Pravo cantava “Pazza idea” ed è proprio così che è nata la quarta maglia. Qualche settimana fa, la pagina “Calciatori Brutti" ha realizzato le grafiche di alcune squadre di Serie A utilizzando l'immagine degli animali a loro associate. Da lì la geniale intuizione del Responsabile della Comunicazione della Feralpisalò, Matteo Oxilia, che ha commentato il post attraverso il profilo ufficiale del Club verdeblù: "Quando fate la divisa con i Leoni della Feralpisalò". I creatori della pagina pensavo a uno scherzo così ecco arrivare un secondo messaggio da Salò: "Ragazzi, non sappiamo come dirvelo ma noi eravamo seri eh. Disegnateci la quarta divisa e noi la indossiamo in campionato, promesso. Fateci sapere".

Gli ideatori della pagina “Calciatori Brutti” non si sono fatti ripetere per la terza volta il concetto e in men che non si dica hanno realizzato tre ipotetiche divise. L’ultima parola sulla scelta della quarta maglia è spettata alla community che entusiasta ha partecipato alla votazione social facendo registrare numeri impressionanti: il post ha infatti raggiunto oltre 1 milione di utenti, mentre le reazioni sono state oltre 22mila e i commenti quasi 1.000.

La maglia

La nuova quarta maglia debutterà sabato 16 marzo, esordio ufficiale in Serie BKT contro la capolista Parma Calcio.

Il protagonista della jersey è l’animale simbolo del club, il leone. Maglia e calzettoni verdi, pantaloncini oro come il volto del felino, ruggente, in primissimo piano. Ogni jersey indossata in campo, inoltre, avrà nel colletto una frase simbolica declinata per ogni ruolo, anche queste scelte dagli utenti: “Le ragnatele le tolgo io” per onorare le gesta atletiche dei portieri, “Non sono bello ma spazzo” identifica la concretezza dei difensori, in “Mettila in banca” c’è tutto l’ego dei mediani, “Mister spegni le luci, oggi illumino io” lo dice il jolly, giocatore capace di risolverla quando vuole mentre “Passamela e poi corri ad abbracciarmi” sa proprio di egoismo da attaccante.

Lo sponsor

All'Antico Vinaio sarà il main partner della special jersey di Feralpisalò firmata Calciatoribrutti.

Il marchio compare come front sponsor sulla versione store, con l'iconica frase che ha reso celebre il marchio e con il logo istituzionale, invece, sulla versione match worn del 16 marzo contro il Parma.