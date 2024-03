Lumezzane-Pro Patria 0-2: gol e highlights. Il Lume chiude in nove giocatori

Prosegue il momento no del Lumezzane che dopo la sconfitta di misura contro l’Atalanta Under 23 esce sconfitto anche dalla sfida casalinga del “Tullio Saleri” contro la Pro Patria per 2-0. Per i rossoblù, che hanno chiuso la sfida in nove giocatori, è la seconda sconfitta consecutiva, terza nelle ultime quattro giornate.

Dopo un primo tempo combattuto e terminato a reti inviolate, la partita si accende nella ripresa quando il direttore di gara estrae un dubbio cartellino rosso nei confronti di Righetti per fallo su Somma. Con il Lume in inferiorità numerica la Pro Patria alza il ritmo e al 18’ passa in vantaggio con Castelli preciso a incornare di testa su azione d’angolo.

La squadra di mister Franzini riordina le idee e non disdegna qualche sortita offensiva che però non porta ad alcun risultato. Nei minuti finali Ilari rimedia il secondo cartellino giallo di giornata lasciando così il Lume in nove giocatori. A mettere la parola fine alla partita è infine Nicco abile a finalizzare al meglio un’azione di contropiede nel primo minuto di recupero.

Sabato prossimo il Lumezzane proverà a riscattare il momento negativo in trasferta sul campo del Legnago Salus.

Il tabellino

LUMEZZANE - PRO PATRIA 0-2

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Moscati, Pisano, Dalmazzi, Righetti; Calì (79’ Cannavò), Pesce (69’ Poledri), Ilari; Spini (69’ Malotti), Capelli (69’ Galabinov), Iori (53’ Parodi). A disposizione: Greco, Rizzo, Pogliano, Gerbi, Basso Ricci, Scremin, Regazzetti, Tortelli. Allenatore: Franzini.

PRO PATRIA (3-4-2-1): Rovida; Moretti, Minelli, Saporetti; Somma (78’ Vaghi), Ferri (68’ Fietta), Bertoni, Renault (23’ st Piran); Stanzani, Pitou (84’ Nicco); Castelli (84’ Parker). A disposizione: Mangano, Bashi, Marano, Citterio, Ghioldi, Curatolo. Allenatore: Colombo.

ARBITRO: Gangi di Enna.

RETI: 63’ Castelli, 91’ Nicco.

AMMONITI: Ilari, Pisano, Parodi - Pitou, Castelli, Ferri.

ESPULSI: Righetti, Ilari, Lussardi (vice allenatore).

NOTE: Recupero: 1’-5’.