Lumezzane sconfitto di misura dall’Atalanta

È un martedì sera amaro per il Lumezzane che nel turno infrasettimanale valido per la 30ª giornata ha rimediato una sconfitta di misura contro l’Atalanta Under 23 (gol e highlights). A decidere la sfida il gol segnato da Vlahovic nei minuti finali del primo tempo.

La partita

Buon avvio di gara per il Lumezzane che prova a farsi vedere dopo soli quattro minuti con Cannavò, al rientro da titolare, che però non trova lo specchio della porta. Con il passare dei minuti l’Atalanta U23 alza il ritmo guadagnando metri di campo fino a sfiorare il gol al 36’ con Gyabuaa, fermato però da un grande intervento di Filigheddu. Gli orobici insistono e a due minuti dal scadere del primo tempo sblocca il risultato con Vlahovic che si fa trovare pronto a ribadire in rete un tiro sporco di Gyabuaa.

Il Lumezzane non perde tempo e prova subito a pareggiare i conti con un’azione personale di Cannavò che per pochissimo non costringe Varnier all’autogol.

Nella ripresa sono i padroni di casa a farsi preferire e a sfiorare il raddoppio in un paio di occasioni: prima al 14’ con Capone che lanciato in profondità da Ghirlandi, scavalca Filigheddu ma alza troppo la mira, mentre alla mezz’ora è il numero uno rossoblù a chiudere lo specchio con i piedi a Jimenez. Il risultato rimane in bilico e nei minuti finali il Lume tenta il tutto per tutto e al minuto 86 crea un’occasione clamorosa con Ilari che, lanciato da Regazzetti, si trova da solo davanti a Pardel ma al momento del tiro alza troppo la mira.

In classifica i rossoblù restano così a quota 42 punti e vengono scavalcati al al settimo posto dal Legnago. Il prossimo impegno per la squadra di mister Franzini è sabato 9 marzo in casa al “Tullio Saleri” contro la Pro Patria.

Il tabellino

ATALANTA U23 - LUMEZZANE 1-0

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Pardel; Del Lungo (82’ Regonesi), Varnier (64’ Berto), Bonfanti; Ghislandi (75’ Palestra), Gyabuaa, Panada, Bernasconi (76’ Ceresoli); Jimenez (76’ Muhameti), Capone; Vlahovic. A disposizione: Dajcar, Bertini, Mendicino, Solcia, Da Riva, Diao, Cortinovis, De Nipoti. Allenatore: Modesto.

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Pisano, Dalmazzi, Pogliano (80’ Righetti), Parodi; Calì, Pesce (57’ Taugourdeau), Malotti (77’ Ilari); Spini, Gerbi, Cannavò (47’ Capelli). A disposizione: Greco, Rizzo, Basso Ricci, Poledri, Scremin, Regazzetti, Iori, Tortelli. Allenatore: Franzini.

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo

RETI: 43’ Vlahovic.

AMMONITI: Bonfanti - Spini, Dalmazzi

RECUPERO: 0’-6’.