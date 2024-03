Modena-Feralpisalò 2-3: gol e highlights. Rimonta incredibile dei veredeblù

Dopo la brutta sconfitta contro la Sampdoria è arrivata la pronta risposta della Feralpisalò che battuto in trasferta il Modena con il punteggio di 3-2. Tre punti importanti per i verdeblù che tengono accesa la speranza della salvezza diretta.

Vittoria importantissima per la Feralpisalò che sale a quota 27 punti portandosi a sole sei lunghezza dalla salvezza diretta. Tra una settimana esatta i Leoni del Garda saranno di nuovo in campo per ospitare la capolista Parma allo stadio “Garilli” di Piacenza.