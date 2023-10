Feralpisalò-Reggiana, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Feralpisalò incontra la Reggiana nella sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie B. L’incontro è in programma sabato 28 ottobre alle ore 14 allo stadio “Garilli” di Piacenza e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, Now e Dazn.

Per quanto riguarda le formazioni, mister Zaffaroni dovrebbe schierare la squadra con il 3-5-2 senza troppi stravolgimenti rispetto alla gestione Vecchi. In porta il giovane Pizzignacco dietro a Pilati, Ceppitelli e Bacchetti. Centrocampo solido a cinque con il ritrovato Balestrero al rientro dalla squalifica. In attacco la coppia Butic-La Mantia.