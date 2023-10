Feralpisalò-Reggiana, conferenza pre partita del tecnico Zaffaroni

Prima vigilia di campionato per il neo tecnico gardesano Marco Zaffaroni che sabato 28 ottobre siederà per la prima volta sulla panchina della Feralpisalò in occasione della sfida contro la Reggiana. L’incontro, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B, è in programma alle ore 14 allo stadio “Garilli” di Piacenza (in diretta su Sky Sport, Now e Dazn).

Al termine dell’allenamento di rifinitura s’è svolta la consueta conferenza stampa del pre partita nel corso della quale il tecnico Zaffaroni ha affrontato diversi temi. Queste le sue parole:

"Sicuramente l'aspetto dell'atteggiamento e del comportamento devono essere quelli di una squadra che lotta su tutti i palloni. All'interno della gara poi ci possono essere eventi positivi e negativi ma bisogna avere la forza di mantenere questo atteggiamento perchè è la base su cui costruire un eventuale discorso tattico e fisico. La prima cosa su cui lavorare è la convinzione: se la squadra ha la forza di avere un atteggiamento sempre propositivo nei 90 minuti, sicuramente migliorerà di molto le proprie prestazioni".

"Nell'ultimo turno di campionato ha fatto una grande prestazione vincendo una partita importante. È una squadra con delle caratteristiche ben precise, che cambia anche molto durante la gara, avendo delle qualità individuali importanti. Ti viene ad aggredire e ha giocate ben definite quando è in possesso di palla".

"Il fatto di giocare a Piacenza non deve entrare nei nostri pensieri. La realtà è questa e lo sappiamo. La conseguenza è che, sapendolo, questo non deve essere un alibi. Giochiamo in uno stadio importante e, quindi, da questo punto di vista non bisogna spendere energie pensando ad altro".

"I ragazzi si sono allenati con grande dedizione e attenzione. È logico che, in questo momento serve una scintilla per determinare un’inversione, perchè sappiamo che alla base di tutto per alzare il morale servono i risultati. È sempre il risultato che ti dà uno sprint in più e che ti fa tirare fuori le qualità".

"Buti? ad inizio settimana si è allenato a parte ma poi negli ultimi allenamenti è stato con la squadra ed è a disposizione per domani".

"È sempre un discorso molto generale. Ormai non si può parlare solo di reparto difensivo, è un discorso di squadra. Non si può più pensare, con la partecipazione che c'è dal punto di vista offensivo, di tenere dei giocatori disinteressati dalla fase difensiva. È un contesto di squadra. In questo momento, ovviamente, dietro dal punto di vista numerico manca qualche elemento ma, come ho detto prima, è un aspetto di squadra: dobbiamo trovare gli equilibri che migliorino i numeri".