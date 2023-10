Feralpisalò-Reggiana, i convocati del mister Zaffaroni

Questa mattina i Leoni del Garda hanno sostenuto l’allenamento di rifinitura allo stadio “Lino Turina” di Salò, in vista dell’incontro contro la Reggiana, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie B, e in programma sabato 28 ottobre alle ore 14 allo stadio “Garilli” di Piacenza (in diretta su Sky Sport, Now e Dazn).

Per la prima partita ufficiale sulla panchina gardesana, il neo tecnico Zaffaroni dovrà rinunciare agli indisponibili Ferrarini, Tonetto, Voltan, Da Cruz, Camporese e Letizia.

Questa la lista dei convocati diramata dal tecnico Marco Zaffaroni al termine della seduta:

PORTIERI 1 Pizzignacco, 34 Minelli, 61 Volpe;

DIFENSORI 6 Bacchetti, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 66 Bergonzi, 87 Martella;

CENTROCAMPISTI 8 Balestrero, 16 Fiordilino, 20 Zennaro, 21 Carraro, 27 Hergheligiu, 29 Verzeletti, 39 Kourfalidis, 99 Pietrelli;

ATTACCANTI 9 Buti?, 14 Compagnon, 25 Sau, 70 Parigini, 77 Gjyla, 91 La Mantia, 97 Felici.