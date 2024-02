Feralpisalò beffata di misura, l’Ascoli vince 1-0

La Feralpisalò perde la delicatissima sfida salvezza contro l’Ascoli (gol e highlights) mancando così il sorpasso in classifica. A decidere la sfida il gol di Masini alle mezz’ora del primo tempo sugli sviluppi di un errore di Pizzignacco.

La partita

Buon avvio di gara per la Feralpisalò che inizia meglio decisa a imporre il proprio gioco. I Leoni del Garda crescono con il passare dei minuti, ma lAscoli fa buona guardia senza concedere occasioni. Superata di poco la mezz’ora arriva però l’episodio che cambia la partita a favore degli ospiti: angolo di Rodriguez, uscita non perfetta di Pizzignacco che smanaccia la palla sui piedi di Masini che senza difficoltà deve solo depositare in rete.

I gardesani non accusano il colpo e provano a reagire trovando una buona occasione sul finire della prima frazione di gioco con Kourfalidis che però manca di un soffio l’impatto con il pallone su assist di Di Molfetta.

Nella ripresa l’Ascoli, dovendo rinunciare a ben tre giocatori per infortunio (Streng, Valzania e Zedadka), trova forza nella difficoltà e riesce a non concedere quasi nulla alla Feralpisalò. I gardesani hanno però il merito di restare in partita e alla mezz’ora costruiscono un’ottima occasione con Letizia le cui conclusioni sono murate dalla difesa bianconera. I Leoni del Garda non mollano e al quarto minuto di recupero trovano il gol del pari che però non viene convalidato: l’ex di giornata Manzari va a segno con una rovesciata mozzafiato, ma la Var vede un fallo di Balestrero e decide di chiamare l’intervento del direttore di gara che annulla il gol.

La formazione di mister Zaffaroni dovrà smaltire al più presto la delusione perché mercoledì ci sarà un altro scontro diretto, stavolta in trasferta contro lo Spezia.

Il tabellino

FERALPISALÒ - ASCOLI 0-1

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Balestrero, Ceppitelli, Martella; Bergonzi (63’ Letizia), Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta (82’ Pietrelli), Felici; Manzari, Butic (63’ La Mantia). A disposizione: Liverani, Volpe, Tonetto, Voltan, Krastev, Pilati, Zennaro, Hergheligiu, Verzelletti. Allenatore: Zaffaroni.

ASCOLI (3-5-2): Viviano; Väisänen, Bellusci, Mantovani; Falzerano, Valzania (69′ Giovane), Di Tacchio, Masini (46’ Milanese), Zedadka (79’ Celia); Mendes, Rodriguez (46’ Streng, 58′ D’Uffizi). A disposizione: Bolletta, Caligara, Quaranta, Duris, Vasquez, Botteghin, Bayeye. Allenatore: Castori.

ARBITRO: Marcenaro di Genova.

ASSISTENTI: Garzelli di Livorno e Moro di Schio.

AMMONITI: Manzari, Balestrero - Rodriguez, Streng, Di Tacchio.

ESPULSO: Castori.

NOTE: Calci d’angolo: 6-3. Recupero: 2′-8′.