Brescia, stagione finita per Gennaro Borrelli

Brutta tegola per il Brescia che da qui al termine della stagione dovrà rinunciare al suo migliore attaccante. Per Gennaro Borrelli, infortunatosi nell’ultimo incontro disputato contro il Cosenza, è stata infatti confermata la frattura composta del malleolo tibiale.

Stagione quindi finita per Borrelli visto che i tempi di recupero per un infortunio simile sono circa tre mesi. Brescia e Frosinone dovranno ora valutare come gestire l’infortunio e il futuro del calciatore: fino al 30 giugno il cartellino è di proprietà del club ciociaro, mentre le Rondinelle potrebbero esercitare l’opzione di riscatto di circa 3 milioni e mezzo.