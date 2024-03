Borrelli esalta il Brescia: “Siamo cresciuti e vogliamo i play off”

In un’intervista rilasciata al quotidiano Gazzetta dello Sport, Gennaro Borrelli ha raccontato come sta vivendo l’esperienza a Brescia, ha fatto il punto sul campionato e ha strizzato l’occhio al commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti.

Queste le sue parole:

I modelli e il paragone con Toni e Ibrahimovic

“Toni? Senso del gol, forza fisica: aveva tutto! Lui lavorato tanto: se lo fanno i campioni, a maggior ragione lo devo fare io. E Ibra resta il numero uno assoluto. Poi Haaland, perfetto: penso alla sua forma mentale, sbaglia un gol e invece di abbattersi segna subito dopo.

La Nazionale

“Calma, io non ho grandi traguardi, ne inseguo uno alla volta. Ora cerco di aiutare il Brescia a fare i playoff, poi vediamo. L’unica cosa è che io non gioco alla PlayStation”.

La stagione con il Frosinone e la scelta del Brescia

“A Frosinone mi ha preso Angelozzi dal Monopoli, è stata una stagione fantastica che mi ha messo alla prova, ho più consapevolezza nei miei mezzi. Il Frosinone resta nel mio cuore. Perché il ritorno in B? Mia scelta. Mi sentivo pronto per la A ma per crescere avrei dovuto giocare di più: Brescia è stata la scelta perfetta”.

Il gol più bello con la maglia delle Rondinelle

“Sicuramente quello contro il Lecco”.

Sulla partita contro il Parma

“Abbiamo rispetto, ma è una partita come le altre, da affrontare dando il massimo e con spensieratezza. Gol più bello al Palermo? No, meglio il primo a Lecco. Siamo cresciuti, ce la giochiamo con tutti. Il Palermo se n’è accorto”.