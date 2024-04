Il Brescia vince in rimonta in casa del Cosenza

Dopo due turni senza vittorie, il Brescia interrompe il digiuno e torna al successo superando in rimonta il Cosenza grazie alla doppietta di un incontenibile Galazzi.

La partita

L’incontro inizia a ritmi blandi forse dovuti anche al sole che riscalda il “San Vito-Gigi Marulla”. Al minuto 16’ sono però i padroni di casa a trovare il guizzo giusto ed aprire le marcature con Crespi, bravo a sorprendere il rientrante Lezzerini con una tiro improvviso da fuori area.

Il Brescia non accusa il colpo e dopo pochi minuti colleziona una ghiotta occasione: Dickmann arpiona la sfera a Frabotta sulla linea di fondo e mette al centro, pasticcio in area e palla a Borrelli che di prima intenzione calcia in porta trovando però l’opposizione di Micai. Il Brescia alza il ritmo per per il pareggio occorre un episodio che si verifica al 41’ con un calcio di punizione dal limite dell’area. La posizione è definita e difficile, ma comunque invitante così Galazzi decide di provarci e pennella un gol fantastico infilando il pallone alle spalle di un incolpevole Micai.

Nel secondo tempo le due squadre abbassano il ritmo gioco e per assistere a delle occasioni occorre aspettare l’ultimo quarto d’ora quando la partita si accende all’improvviso. Al minuto 77’ capitan Bisoli è provvidenziale a salvare sulla linea di porta un colpo di testa di Meroni su azione d’angolo. La squadra di mister Maran si scuote e dopo due minuti completa la rimonta sempre sugli sviluppi di un corner: Moncini serve un ottimo pallone a Galazzi che di piatto infila in reta la doppietta personale che vale il definitivo sorpasso.

Vittoria preziosa per le Rondinelle che salgono a quota 42 portandosi in solitaria al settimo posto in attesa del posticipo tra Sampdoria e Ternana. Il Brescia tornerà in campo sabato 6 aprile per ospitare il Pisa allo stadio “Rigamonti”.

Il tabellino

COSENZA - BRESCIA 1-2

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Meroni, Frabotta; Zuccon (63’ Voca), Calò, Florenzi (77’ Praszelik); Marras (32' st Canotto), Antonucci (63’ Forte); Crespi (55’ Tutino). A disposizione: Marson, Fontanarosa, D’Orazio, Cimino, Venturi, Viviani, Mazzocchi. Allenatore: Viali.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera (63’ Van de Looi), Besaggio (63’ Bertagnoli); Galazzi (83’ Olzer), Bianchi (63’ Bjarnason); Borrelli (56’ Moncini). A disposizione: Avella, Huard, Fares, Mangraviti, Fogliata, Ferro. Allenatore: Maran.

ARBITRO: Massimi di Termoli.

RETI: 16' Crespi - 41' 79’ Galazzi.

AMMONITI: Camporese, Tutino, Frabotta, Praszelik - Paghera, Bertagnoli.

NOTE: Calci d’angolo: 7-4. Recupero: 4’-6’.