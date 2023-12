Apoteosi Brescia. Le Rondinelle espugnano anche Catanzaro

Il Brescia continua a stupire e non vuole più fermarsi. Dopo lo sgambetto al quotato Como, i biancoblù di mister Maran superano anche il Catanzaro al termine di una rimonta epica. Ora i play out sono più distanti e all’orizzonte si vedono i play off.

La partita

Inizio di partita con la quinta marcia inserita per il Catanzaro che spinto dai propri tifosi schiaccia subito il piede sull’acceleratore e dopo dieci minuti passa in vantaggio: cross di Vandeputte e colpo di testa facile di Ambrosino che lasciato solo da Cistana e Mangraviti non ha difficoltà a segnare.

Il Brescia sembra accusare il colpo e dopo tre minuti i padroni di casa raddoppiano: contropiede fulmineo della squadra calabrese che trova in Vandeputte il finalizzatore vincente.

Le Rondinelle sono sorprese dall’avvio sprint del Catanzaro, ma con il passare dei minuti riordinano le idee placando l’ira dei calabresi. Nei minuti finali del primo tempo il Brescia ha anche un sussulto con Borrelli che però calcia troppo centralmente tra le braccia di Fulignati.

L’occasione di Borrelli cambia lo spirito del Brescia che nella ripresa, grazie anche alle mosse di Maran (dentro Paghera e Moncini per Mangraviti e Olzer), entra in campo con un piglio del tutto diverso. La rimonta, infatti, prende forma dopo soli tre minuti quando Bjarnason gonfia la rete con un bel colpo di testa in tuffo su assist di Dickmann. La gioia è inizialmente stoppata dalla segnalazione di fuorigioco, ma l’intervento del Var dice che è tutto regolare e convalida la rete.

Ora è il Brescia a spingere e dopo altri dieci minuti si concretizza il pareggio: Borrelli fa da sponda con il petto per capitan Bisoli che con l’esterno spedisce la palla dove Fulginati non può arrivare.

La reazione del Catanzaro è debole, mentre il Brescia resta in partita con grande attenzione e al primo minuto di recupero completa la rimonta: pasticcio difensivo tra Scognamillo e Fulginati, Bianchi ne approfitta e deposita la palla in rete dopo sei minuti dal suo ingresso in campo.

Bellissima rimonta del Brescia che sale a quota 25, a sole due lunghezze dalla zona play off.

Il tabellino

CATANZARO - BRESCIA 2-3

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris (64’ Situm), Scognamillo, Brighenti, Krajnc; Sounas (63’ Brignola), Ghion, Verna (85’ Pontisso), Vandeputte; Biasci (76’ D'Andrea), Ambrosino (64’ Stoppa). A disposizione: Sala, Borrelli, Krastev, Pompetti, Oliveri, Miranda. Allenatore: Vivarini.

BRESCIA (3-4-2-1): Andrenacci; Adorni, Cistana, Mangraviti (46’ Paghera); Dickmann (95’ Papetti), Bisoli, Bertagnoli, Jallow; Galazzi (46’ Moncini), Bjarnason (81’ Olzer); Borrelli (85’ Bianchi). A disposizione: Cortese, Huard, Fogliata, Ferro, Besaggio. Allenatore: Maran.

ARBITRO: Piccinini di Forlì.

ASSISTENTI: Di Gioia di Nola e Perrotti di Campobasso.

RETI: 10’ Ambrosino, 23’ Vandeputte - 48’ Bjarnason, 58’ Bisoli, 91’ Bianchi.

AMMONITI: Stoppa - Dickmann, Olzer, Bisoli.

NOTE: Spettatori: 12.141 (366 ospiti). Calci d’angolo: 6 - 3. Recupero: 1' - 6'.