Serie B | Catanzaro-Brescia 2-3: gol e highlights

Il Brescia continua a stupire e non vuole più fermarsi. Dopo lo sgambetto al quotato Como, i biancoblù di mister Maran superano anche il Catanzaro al termine di una rimonta epica. Ora i play out sono più distanti e all’orizzonte si vedono i play off.

Bellissima rimonta del Brescia che sale a quota 25, a sole due lunghezze dalla zona play off.