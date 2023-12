Il Brescia vola al Rigamonti. Como battuto 2-0

Il Brescia torna grande davanti al suo publico e con una grande prestazione supera il Como 2-0 grazie alle reti segnate nella ripresa da Borrelli e Moncini. Le Rondinelle salgono così a quota 22 punti, a più 6 sulla zona play off e a meno 3 dai play off.

La partita

Buon avvio di gara del Brescia che sin dalle prime battute dimostra di essere ben disposto in campo. La prima occasione del gol è però della formazione ospite firmata da Cutrone che su assist di Da Cunha impegna Lezzerini con un destro veiolento. Le Rondinelle non stanno a guardare e al 13’ rispondono con Bianchi che va vicinissimo al gol, ma l’intervento in area piccola di Bellemo è provvidenziale. A distanza di dieci minuti Bianchi ha una nuova occasione, ma il suo tiro è deviato ancora e Semper riesce a salvarsi in corner con un doppio intervento. Nei minuti finali della prima frazione il Como è più intraprendente e sfiora in due occasioni il gol: prima Sala manda alto di poco di testa, poi Verdi scheggia la traversa da buona posizione. Il parziale resta però invariato e le due squadre vanno al riposo sullo 0-0.

Il secondo tempo inizia come si era concluso il primo e Sala manca ancora per un soffio l’appuntamento con il gol. Il Brescia sembra in difficoltà, ma invece passa in vantaggio: Galazzi recupera palla su Cutro, avanza in contropiede fino alla trequarto dove serve Borrelli che si aggiusta il tiro e da posizione defilata manda la palla all’angolino.

Il gol cambia l’inerzia della partita e al 73’ il Brescia ne approfitta per allungare: inserimento con i tempi giusti di Bjarnason che serve Olzer in area piccola, ma Semper è decisivo a chiudere lo specchio. Sulla respinta, però, non può fare nulla per abitare il tap-in di Moncini che fa vale il 2-0.

Il Como ha un sussulto al minuto 83 con Blanco che in girata con il mancino lambisce il palo della porta difesa da Lezzerini. In pieno recupero l’estremo difensore biancoblù si fa male ed è costretto a lasciare il campo. Maran ha finito i cambi e tra i pali va Moncini che al minuto 96 compie anche un intervento decisivo in uscita su Gabrielloni. Nei minuti finali i lariani tentano il tutto per tutto, ma il risultato non cambia e il Brescia conquista tre punti importantissimi.

Il tabellino

BRESCIA - COMO 2-0

BRESCIA (3-4-2-1) Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Bertagnoli (46’ Van de Looi), Jallow (46’Olzer); Galazzi (86’ Adorni), Bianchi (61’ Bjarnason); Borrelli (70’ Moncini). A disposizione: Andrenacci, Paghera, Fogliata, Ferro, Besaggio. Allenatore: Maran.

COMO (4-2-3-1) Semper; Curto, Odenthal, Solini (87’ Chajia), Sala; Abildgaard (79’ Baselli), Bellemo; Vignali (64’ Blanco), Verdi (64’ Gabrielloni), Da Cunha (79’ Cerri); Cutrone. A disposizione: Vigorito, Piombino, Chinetti, Arrigoni, Rispoli, Cassandro, Mustapha. Allenatore: Fabregas.

ARBITRO: Doveri di Roma.

ASSISTENTI: Ricci di Firenze e Belsanti di Bari.

RETI: 60’ Borrelli, 72’ Moncini.

AMMONITI: Mangraviti, Jallow, Adorni - Baselli, Gabrielloni.

NOTE: Spettatori: 4640. Calci d’angolo: 2 - 5. Recupero: 1' - 9' st.