Elezioni comunali 2022: tutte le liste e i candidati Comune per Comune

Sono 11 i Comuni bresciani che andranno al voto domenica 12 giugno: 4 di questi hanno più di 15mila abitanti ma solo tre andranno (probabilmente) al ballottaggio, ovvero Desenzano del Garda, Gussago e Darfo Boario Terme. Non sarà così, infatti, a Palazzolo sull'Oglio, dove tutto si deciderà al primo turno: questo perché sono solo due i candidati sindaco in corsa. Tutto al primo turno anche ad Acquafredda, Bienno, Gottolengo, Mura, Odolo, Paspardo e Provaglio Valsabbia.

I numeri del voto bresciano

Nei vari municipi si contano in tutto 28 candidati sindaco, per un totale di 48 liste: gli elettori bresciani chiamati al voto (cioè gli aventi diritto) sono poco più di 67mila, di cui più di un terzo (oltre 23mila) solo a Desenzano. La capitale del Garda è anche la più fornita di liste e candidati: in tutto 6 candidati sindaco e 12 liste in campo. A Provaglio Valsabbia c'è solo un candidato sindaco: questo significa che per essere eletto sarà necessario raggiungere il quorum del 40% dei votanti sul totale degli aventi diritto.

Elezioni comunali 2022: come si vota

Le liste e i candidati Comune per Comune

Di seguito tutte le liste e i candidati sindaco Comune per Comune.