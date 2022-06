Elezioni comunali 2022: liste e candidati a Gottolengo

Il primo cittadino uscente Giacomo Massa non sarà candidato sindaco a Gottolengo, dopo due mandati consecutivi: ma sarà comunque in lista (con Viva Gottolengo) a sostegno di Daniele Dancelli. Dall'altra parte la sfidante Stefania Tenini, candidata sindaco per Un ponte per Gottolengo. Si vota il 12 giugno, unico turno.

Candidato sindaco Daniele Dancelli

Viva Gottolengo: Linda Biglietti, Luigina Bodini, Fortunato Di Blasio detto Lucky, Andrea Freretti, Massimo Gatta, Federico Ghidelli, Giacomo Massa, Andrea Milzani, Giulia Salvini, Lovepreet Singh, Giuseppe Sormani, Beatrice Tira.

Candidato sindaco Stefania Tenini