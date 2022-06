Elezioni comunali 2022: liste e candidati a Desenzano del Garda

Sono sei i candidati in corsa per la poltrona da sindaco a Desenzano del Garda, per un totale di 12 liste: il sindaco uscente Guido Malinverno, favorito della vigilia, sfiderà i principali avversari Stefano Terzi e Andrea Spiller, ma attenzione agli outsider Patrizia Solza, Eugenia Ghinda e Ernesto Taveri.

Candidato sindaco Guido Malinverno

Fratelli d'Italia: Pietro Avanzi, Carla Bruni, Alessandro Boccafolio, Iuliana Caragia, Marco Braga, Sandra Gervasi, Tommaso Giardino, Martina Morselli, Luca Lizzeri, Daniela Plodari, Mattia Trebucchi, Luisa Ponzoni, Luisito Vincenzi, Sabrina Pozzali, Annarosa Restifo, Laura Tavelli.

Lega: Paolo Formentini, Cristina Degasperi, Paolo Abate, Federico Bianchi, Gaetano Borsaro, Sergio Camplani, Sonia Carella, Yuri Cobelli, Paola Anna Maria Papa, Pietro Perini, Edvige Ravasio, Maray Sara Sanchez Guevara, Patrizia Taini, Fabrizio Tonoli Cocca, Vittorio Vanzo, Giovanni Venieri.

Forza Italia: Giovanni Taddei, Emanuel Piona, Eleonora Normanni, Alessandro Pozzani, Giovanni Maiolo, Renato Minardi, Patrizia Bergamaschi, Nicoletta Manestrini, Alberto Zani, Monia Pinna, Gisella Palladino, Simone Marchesi, Matteo Borrini, Simone De Clementi, Dolores Locatelli, Oliviero Di Giorgio.

Idee in Comune: Stefano Medioli, Milvia Barbieri, Francesca Cerini, Abdou Diene, Andrea Giandomenico Maria Ferrari, Pierluigi Fondacaro, Giovita Girelli, Rita La Schiazza, Valter Mesar, Alessandro Polver, Davide Rigo, Rosanna Ruggeri, Michele Valbusa, Orietta Vezzola, Carolina Visconti, Stefano Zani.

Candidato sindaco Stefano Terzi

Partito Democratico: Paola Eleonora Avigo, Rossana Baiocco, Bernardo Comini, Beatrice Gabusi, Michele Loda, Maria Teresa Lussana detta Terri, Franco Maffioli, Domenico Nilo Mazza detto Danilo, Fabrizio Mele, Paola Migliorino, Andrea Angelo Palmerini, Maria Vittoria Papa detta Pucci, Carlo Rodella, Luigina Rosa, Raffaella Trivini, Flavio Visconti.

Desenzano Progetto Futuro: Valentino Righetti, Giustina Bonanno, Ruben Toninelli, Ludovica Sala, Leonardo Dibiase Prati, Genny Tessari, Michele Peruzzi, Cristina Capuzzi, Williams Pizzini, Daniela Loda, Mohamed Elabd Hefny, Coralie Destreijcker, Flavio Ghizzi, Simona Mariarosa Maggioni, Italo Benedetti, Paola Botti.

ViviAmo Desenzano: Sergio Parolini, Alessandra Pianalto, Maurizio Andreola, Donata Bernardis, Veronica Bocchio, Marco Coghi, Luciana Dalbianco, Clara Fanales, Enzo Fattori, Gabriella Frigerio, Tiziano Frisoni, Andrea Mansueto, Chiara Martinelli, Fabrizio Pedercini, Matteo Testa, Gregorio Trebucchi.

Candidato sindaco Andrea Spiller

Movimento 5 Stelle: Franca Bertolaso, Maria Luisa Buson, Ivano Brighenti, Angelo Fabrizio Salvetti, Elisabetta Fioravanti, Lionella Cacciola, Daniele Verzelletti, Karim El Damarany, Teresa Russo, Serena Campagnola, Maurizio Esposto, Margherita Miele, Paolo Vaccaro, Luca Lorenzo Castigliego, Ida Cerati detta Fernanda, Fabio Leoni.

L'altra Desenzano: Giancarlo Menegato, Franca Roberti, Antonio Bassoli, Giorgio Burdo, Dante Di Carlo, Pierluigi Guainazzi, Licia Leoni, Enrico Mazza, Gian Attilio Mendini, Rita Napoli, Francesco Nardin, Roberta Ricci, Giuseppina Sacco, Maria Terzariol, Alberto Zappa, Maurizio Maffi.

Candidato sindaco Patrizia Solza

Italexit per l'Italia con Paragone: Marco Panizza, Isabella Rossignoli, Riccardo Polver, Marco Graziani, Maria Elena Lancetti, Marco Danesi, Caterina Merici, Massimo Ponzo, Antonella Nolli, Dario Pittaluga, Lorella Alberti, Maurizio Frau.

Candidato sindaco Eugenia Ghinda

Popolo libero: Andrea Urbinati, Eleonora Rambotti, Gloria Usanza, Eros Lazzarini, Inga Judcica, Simion Ghinda, Simona Zuccon, Gianni Anselmi, Antonio Cobelli, Nevio Massimo Lonardi, Svetlana Chencheci, Margarita Ryjikova.

Candidato sindaco Ernesto Taveri