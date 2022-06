Elezioni comunali 2022: liste e candidati a Gussago

Una poltrona per tre in quel di Gussago: tre candidati sindaci e cinque liste in campo per le prossime amministrative. Due di loro si conoscono bene, molto bene: il sindaco uscente Giovanni Coccoli ritrova lo sfidante Stefano Quarena, con cui si cimentò nel ballottaggio di cinque anni fa. Ma stavolta c'è una outsider in rosa: Rossella Olivari.

Candidato sindaco Giovanni Coccoli

Gussago Insieme: Matteo Berardi, Roberto Fiora, Silvia Borda, Michela Galeazzi, Gianpietro Lorenzoni, Mariangela Bruno, Gianluca Gallucci, Matteo Sambero, Christian Ceretti, Roberto Gauli, Elisabetta Tallarini, Manuela Ubaldi, Mauro Delbarbi, Alessandro Inselvini, Annamaria Tregambe, Daniela Valcamonico.

Candidato sindaco Stefano Quarena

Gussago nel Cuore: Luca Aliprandi, Tiziana Bonometti, Sara Bonomi, Dario Bovegno, Flavio Crescini, Barbara Di Tella, Elio Lazzari, Serena Pasquali, Michele Pelizzari, Nicolò Traina, Claudio Zanardelli, Marco Zaninelli.

Fratelli d'Italia: Roberto Gatta Zini, Giorgia Buletto, Andrea Castelletti, Alice Colombo, Simone Foresti, Virginia Gualandi, Andrea Lacosta, Gloria Lorini, Paolo Prandelli, Giacomo Salducco, Paolo Terrigno, Michele Zanini.

Lega: Manuel Spagna, Marco Reboldi detto Rebo, Matteo Codenotti, Alessandro Pagliari, Margherita Gnocchi, Maura Zipponi, Emanuele Calabria, Iulia Bogheanu, Marco Adriano Frassine, Elisa Rosola, Zaverio Dellavedova, Lucia Lazzari.

Candidato sindaco Rossella Olivari