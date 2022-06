Elezioni comunali 2022: liste e candidati a Odolo

In Valsabbia riflettori puntati anche sulla sfida elettorale di Odolo: sono due le liste in campo e altrettanti candidati, da una parte Fabio Dolci nel segno della continuità (il sindaco uscente Fausto Cassetti è in lista, ma non può candidarsi come sindaco dopo tre mandati), dall'altra Marino Zinelli. Si vota il 12 giugno, unico turno.

Candidato sindaco Fabio Dolci

ViviAmo Odolo: Fausto Cassetti, Fabrizio Ricchini, Donata Ferandi, Edoardo Tisi, Paolo Andrini, Marco Ferrari, Letizia Cerqui, Sara Tomasi, Alessandro Leali, Veruska Quinzi.

Candidato sindaco Marino Zinelli