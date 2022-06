Elezioni comunali 2022: liste e candidati a Darfo Boario Terme

Quattro candidati (e cinque liste): anche a Darfo Boario Terme il ballottaggio sembra assicurato. Per il primo turno si vota domenica 12 giugno, l'eventuale (e probabile) replica sarà domenica 26: dopo due mandati consecutivi a giocarsi la poltrona da primo cittadino non ci sarà il sindaco uscente Ezio Mondini, che nel 2017 vinse al primo turno. Ma il quadro è completo: si sfideranno Francesca Benedetti, Dario Colossi, Paola Abondio (che rappresenta la continuità con l'amministrazione in carica) e Walter Bianchi.

Candidato sindaco Paola Abondio

La Civica Darfo Boario Terme: Katia Bonetti, Giacomo Franzoni, Natale Girelli, Melania Molinari, Claudia Polini, Fabio Ducoli, Alberto Ficarra, Amal El Ghifari, Riccardo Bonù, Simonetta Pedersoli, Valentina Poli, Damiano Mensi, Doralice Piccinelli, Nicola Abondio, Fulvio Toini, Roberto Gambino.

Candidato sindaco Francesca Benedetti

Uniti per Francesca Benedetti: Francesco Abondio, Irene Abondio, Giovanna Barbetti, Tiziano Bardella, Andrea Bassi, Sebastian Bertoni, Arianna Brix, Frances Evania Carvalho, Valeria Cojocaru, Elena Ducoli, Michele Ducoli, Giuliana Galassi, Francesco Palazzini, Guglielmo Piccinelli, Marco Torquati, Marco Turini.

Fratelli d'Italia: Angelina Bianchini, Daniele Pometti, Giuseppe Buffoli, Pierluigi Peter Finini, Giorgio Grazioli, Flavio Camanini, Daniela Balzarini, Paola Pelamatti, Francesca Adamini, Anna Laura De Giorgi, Silvano Tedeschi, Massimo Tonsi.

Candidato sindaco Dario Colossi

Progetto Vero: Dario Bonfanti, Emanuela Farisoglio, Nicola Bonadei, Elisa Rivadossi, Pablo Putelli, Raffaella Offredi, Nicola Bellinghieri, Mariafrancesca Crea, Giuseppe Dadà, Erica Pedersoli, Francesco Vezzoli, Stefania Piccinelli, Francesco Pedersoli, Fabrizio Cavalli, Ivan Dossi, Marco Mora.

Candidato sindaco Walter Bianchi