Elezioni comunali 2022: liste e candidati a Palazzolo sull'Oglio

Testa a testa a Palazzolo sull'Oglio: in corsa ci sono solo due candidati (per un totale di sei liste), dunque comunque vada non ci sarà il ballottaggio, nonostante il Comune abbia più di 15mila abitanti. Come tale avrebbe potuto prevedere il secondo turno, nel caso in cui nessuno avesse raggiunto il 50% (più uno) dei voti validi. Da una parte Gianmarco Cossandi, centrosinistra, in continuità con l'attuale amministrazione: dall'altra lo sfidante Angelo Cima.

Candidato sindaco Gianmarco Cossandi

Continuiamo insieme Cossandi Sindaco: Francesco Marcandelli, Vincenza Verrocchi, Bruno Belotti, Francesco Acerbis, Annalisa Vera Arcangeli, Alexandre Benedetti, Lara Beretta, Elisa Bertoli, Edoardo Calabria, Giacomino Facchi, Marcello Foglia, Chiara Fogliata, Ugo Marini, Claretta Martinelli, Erica Sabbadini, Cristiano Setti.

Città in testa: Matteo Gatto, Marina Bertoli, Francesco Feltri, Sara Strabla, Michela Nicoli, Alessandro Bertoletti, Sofia Consolati, Andrea Bordoni, Marco Belotti, Umberto Viprati, Licia Signoroni, Michele Locatelli, Marco Mella, Giulia Gafforelli, Giovanni Angoli, Ilaria Catania.

San Pancrazio con Cossandi: Ombretta Pedercini, Silvia Danesi, Vanessa Delbarba, Giuseppe Rossi, Massimo Sabbadini, Claudio Falconi, Marta Foglia, Maria Giulia Giudici, Riccardo Modina, Elio Vezzoli, Luciano Pedercini, Aurora Foppa, Marta Vezzoli, Giovanni Danesi, Daniela Cominardi, Valentina Cotelli.

Candidato sindaco Angelo Cima