La fiera degli amari bresciani e il festival dell'Oriente, spettacoli, concerti, la mostra su Lorenzo Lotto a Santa Giulia e quella sui macchiaioli a Palazzolo Martinengo. E poi gli immancabili mercatini vintage, l'esposizione d'arte moderna al centro fiera di Montichiari, il Franciacorta Music Fest e tanto altro ancora: il weekend del 24 e 25 febbraio sarà all'insegna del divertimento, del gusto e della bellezza, con un ricco menù di eventi in cui c'è davvero l'imbarazzo della scelta. L'elenco completo è disponibile alla nostra pagina "Cosa fare in città", ma – come ogni settimana – abbiamo scelto i migliori apposta per voi: ecco dunque la nostra selezione, e buon divertimento a tutti!​