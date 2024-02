Pisogne: Ciaspalot 2024

Sabato 24 febbraio in Val Palot (Pisogne) è in programma la ventesima edizione della passeggiata notturna non competitiva “Ciaspalot”.

Il ritrovo è previsto dalle ore 15 alle 18.15 presso le piste di sci Val Palot, dove sarà possibile ritirare i pettorali, il pacco gara ed eventualmente noleggiare le ciaspole. La partenza è fissata per le 18.30, il tempo limite per completare il percorso è di tre ore.

Le iscrizioni sono aperte a questo link dal 01/12/2023 e si chiuderanno alle ore 17.00 del 22/02/2024 o al raggiungimento di 1.500 iscritti.