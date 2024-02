Si è rimessa in moto la macchina organizzativa del Festival dell’Oriente, la più grande kermesse fieristica europea dedicata al mondo orientale. Con le sue numerose tappe annuali che toccano le principali città del bel paese e non solo, il Comitato organizzatore ha scelto Brescia per la prima edizione del Festival nel 2024.

Sabato 24 e domenica 25 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 20.30, sarà un viaggio affascinante alla scoperta della magia dell’Oriente, la sua cultura millenaria e le sue irripetibili tradizioni. Musiche, colori e profumi di terre lontane che ti conquisteranno con decine di spettacoli emozionanti. Aree Culturali, Folklore, Conferenze, Corsi e attività gratuite, Cerimonie Tradizionali, Spiritualità, Salute e Benessere, Street Food Orientale e Show Cooking… E molto altro, in un susseguirsi ininterrotto di scoperte ed eventi che ti faranno letteralmente battere il cuore.

Immergersi nelle culture e nelle tradizioni di un continente sconfinato con mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli folkloristici, medicine naturali, concerti, danze e arti marziali si alterneranno nelle numerose aree tematiche dedicate ai vari paesi in un continuo e avvincente susseguirsi di show, incontri, seminari ed esibizioni.

Un evento in cui il pubblico visitatore potrà interagire e sperimentare in prima persona, gratuitamente, decine di terapie tradizionali, volte alla salute e al benessere presenti all’interno dei padiglioni dedicati alle terapie olistiche, alle discipline bionaturali e molte altre ancora. Lasciatevi trasportare nella magia dell’oriente: India, Cina, Giappone, Corea, Thailandia, Indonesia, Marocco, Vietnam, Mongolia, Cambogia etc. Da questa 39esima edizione, sarà disponibile la prevendita online dei biglietti sul sito dell’evento www.festivaldelloriente.it.