Montichiari: un gran finale di spettacoli e divertimento sul ghiaccio

La pista di pattinaggio Paradice a Montichiari celebra il successo della stagione invernale con un gran finale di spettacoli e divertimento! La pista di pattinaggio Paradice si prepara a concludere la stagione invernale con un evento indimenticabile domenica 25 febbraio. L'intera giornata sarà dedicata a celebrare il talento, la passione e l'energia che hanno reso questa stagione un grande successo e tutti coloro che sono interessati, sono invitati, l’evento è gratuito.

L'evento di chiusura inizia con uno spettacolo emozionante dei nostri talentuosi atleti. Dalle 11 alle 12.30, i pattinatori che hanno frequentato i nostri corsi collettivi e lezioni si esibiranno in performance coinvolgenti, regalando al pubblico un'esperienza magica e indimenticabile.

Dalle 13:30 alle 14:30, la pista sarà teatro di una sfida epica della squadra Raptors in un’appassionatissima partita di Hockey. Sarà un momento di pura adrenalina sul ghiaccio che promette emozioni e divertimento per tutti gli appassionati. Inoltre, durante l'evento, avremo il piacere di presentare in anteprima il nuovissimo corso di Hockey Junior che prenderà il via a Paradice nella stagione 2024-2025!

La giornata raggiungerà il culmine con il Curling Bisiàc, un'attività coinvolgente e divertente che inizierà dalle 16:00 in poi. Gli ultimi giorni di pattinaggio libero sono previsti per venerdì 23 febbraio dalle 16 alle 22 e sabato 24 febbraio dalle 10 alle 22.

Per maggiori dettagli sull'evento di chiusura e sugli orari di apertura, visitate il nostro sito web www.paradice.it o contattate il Palaghiaccio al 333 2466043.