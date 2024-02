Botticino: Tricarico in concerto

Francesco Tricarico, poeta metropolitano del terzo millennio, ritorna a calcare i palchi con il suo “Faccio di Tutto Tour”, affiancato dall’inseparabile compagno di viaggio Michele Fazio al piano, e si esibirà il 24 febbraio alle ore 21:00 al Teatro Centro Lucia di Botticino.



Ad ispirare il nome del Tour è il titolo del suo singolo più recente “Faccio di Tutto”, nel quale, con il suo personalissimo stile compositivo, l’artista viaggia fra sogno e realtà e porta un messaggio autentico che rivela il profondo senso di precarietà della condizione umana e della contemporaneità.

Tricarico con le sue canzoni e le sue parole continua ad esprimere una poetica lucida quanto amara, portando anche dal vivo canzoni dall’iper-realismo spiazzante, tanto che nel corso dello spettacolo non c’è (quasi) nulla di preordinato, se non la certezza di incontrarsi, in una dimensione intima e carica di verità con riferimenti a ciò che noi tutti stiamo vivendo, in un territorio condiviso di pensieri limpidi e di belle canzoni.



Cantautore affermato e originale nel suo genere, Tricarico ha all’attivo 11 album e innumerevoli successi, a partire da quel sorprendente “Io sono Francesco” che nel 2000 lo portò alla notorietà, per proseguire con “Vita Tranquilla” del 2008 (Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo), “Il bosco delle Fragole”, “Tre colori”, “A Milano non c’è il mare” in duetto con Francesco De Gregori.

Nella sua carriera ormai prossima ai 25 anni, Tricarico ha collaborato con Adriano Celentano, Zucchero, Gianni Morandi, Malika Ayane e ultimamente con Drusilla Foer.



A partire dalle ore 20:40, in apertura del concerto, si esibirà Bontempi: il “cantautore dalle semplici parole” -come lui stesso si definisce- presenterà alcuni dei suoi brani (tra i quali “Asfalto Kilometrico” e “Timido Uomo”) accompagnato dalla sua chitarra acustica. Per informazioni e prenotazioni: chiamare o inviare un messaggio al 334 6374447 (anche WhatsApp)