Gussago: Franciacorta Music Fest

Da giovedì 15 a domenica 25 febbraio a Gussago, si terrà rassegna: “Franciacorta Music Fest – Gussago dentro la musica”. Un palinsesto di eventi musicali che vedrà protagonisti una serie di appuntamenti musicali e di intrattenimento con lo scopo di diffondere la cultura musicale nelle sue differenti articolazioni.

Il programma della manifestazione:

Giovedì 15 febbraio alle ore 20.30 nella Sala Civica Camillo Togn – Simone Salvi Sax & Bass Trio “Armonie in trio”;

Venerdì 16 febbraio alle ore 20.30 nella Sala Civica Camillo Togni – Charlie Cinelli live “Törölölö 25 anni dopo”;

Sabato 17 febbraio alle ore 18.00 nella Sala Civica Camillo Togni – UT Insieme vocale-Consonante Contrafacta musica corale: “Anteprima” con il Direttore M° Lorenzo Donati. Alle ore 20.30 nella Chiesa Parrocchiale Santa Maria Assunta – Concerto Corale;

Domenica 18 febbraio alle ore 20.30 nella Chiesa San Lorenzo – Concerto lirico “Le donne di Giacomo Puccini”;

Mercoledì 21 febbraio alle ore 20.30 nella Sala Civica Camillo Togni – “Storie di Roberto Vecchioni e della canzone d’autore ” con Massimo Germini e Paola Maffina;

Giovedì 22 febbraio alle ore 20.30 nella Sala Civica Camillo Togni – “Ten Strings in Pop” con Federica Quaranta e Marco Grasselli;

Venerdì 23 febbraio alle ore 20.30 nella Sala Civica Camillo Togni – Intervista pubblica con chitarra con Omar Pedrini e Federico Scarioni “Cane sciolto reading red tour”;

Sabato 24 febbraio alle ore 20.30 nella Sala Civica Camillo Togni – Teatro canzone “Far finta di essere Gaber”;

Domenica 25 febbraio alle ore 16.00 nella Sala Civica Camillo Togni – Evento live “Magus in concerto – Dentro la musica”.

L’ingresso è libero per tutti gli eventi, tuttavia è altamente consigliata la prenotazione per garantirsi un posto in sala a questo link.