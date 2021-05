Ripartire dal pop: "Mani", il primo singolo di America

Ripartire dal pop: “Mani” è il titolo del primo singolo di Sofia Anessi in arte America, giovane cantautrice bresciana già voce dei Lostinwhite, band soul/funk/acid jazz in orbita Irma Records, qui al debutto in veste di solista, con un progetto dai toni più delicati e introspettivi ma non meno vividi e intensi. Caratterizzato da un approccio ritmico inconsueto, con la strofa e il ritornello in due tempi diversi e non correlati, che pure si collegano tra loro elegantemente grazie all’effetto collante della melodia, il brano - scritto e cantato in italiano - presenta una strumentazione “classica” con batteria, basso, pianoforte, organo e qualche spruzzata di pad.

Atmosfere sonore amplificate in immagini dal videoclip on air dalla fine di aprile su Youtube, girato a Clusane d’Iseo e diretto da Marco Jeannin della casa di produzione 5e6, tra fuoriserie cabriolet, panoramiche lacustri e cartoline di amori impossibili.

"Un insieme di ricordi e di emozioni"

“‘Mani’ è nata non da un evento o un’occasione specifica, ma da un insieme di ricordi ed emozioni che non mi abbandonavano anche dopo tanto tempo – racconta America – E in effetti, la canzone è tutta una rievocazione di immagini, un ricordo del passato che però non riesce a svanire. Volevo che si vedesse quasi una fotografia di quello che le parole raccontano, e l’immagine delle mani che tremano mi ha sempre affascinato, tanto che infatti la canzone è tutta lì, in due mani che tremano e che sottintendono già tutto il resto”.

"Mani": già disponibile sulle piattaforme digitali

Già disponibile su tutte le piattaforme digitali, Il singolo anticipa e apre idealmente la strada al primo ep di America, intitolato “Stage 1”, attualmente in lavorazione. “Nell'immaginario di tutti l'America rappresenta qualcosa di grande, lontano, qualcosa da scoprire. Anche per me è così, e forse anche un po' di più: l'America mi ha sempre chiamata per qualche motivo, e l'ho sentito in ogni canzone, in ogni libro che ho letto. Mi piace la libertà, mi piace la possibilità di lavorare e impegnarmi per raggiungere i miei (tanti) sogni, e non pensavo ci fosse modo migliore per esprimerlo se non chiamandomi così: America”.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/LWnqIXdfYR4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>