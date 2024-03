Ladri scatenati, raffica di furti nelle abitazioni: è allarme in diversi paesi

È ancora emergenza furti nel Bresciano. Nelle prime settimane di marzo, la zona più colpita sembra essere quella dell’Ovest gardesano e della Valsabbia. Sui social si moltiplicano le segnalazioni dei colpi - messi a segno, o solo tentati - nelle abitazioni di Gavardo, Salò e Villanuova sul Clisi. Le foto di due malviventi in azione rimbalzano su Facebook e Whatsapp, nei gruppi creati proprio per segnalare e prevenire i furti.

Nel filmato li si vede in azione in un’abitazione di Via Bertanza a Villanuova sul Clisi: passeggiano nel cortile e con fare sospetto si avvicinano alla porta, per poi tornare sui propri passi. Il cappuccio calato sulla testa non basta a coprire i loro volti: le foto e i video sono nelle mani dei carabinieri, che indagano sui numerosi furti registrati nelle ultime settimane.

A Soprazocco di Gavardo avrebbero pure provato a fare incursione in piena notte, mentre i proprietari dormivano. Dopo aver tranciato la rete di cinta del giardino, avrebbero provato a forzare la porta dell’abitazione, situata in zona San Biagio: sono stati messi in fuga dal proprietario, svegliato di soprassalto proprio dai rumori molesti. Nella stessa notte avrebbero provato ad entrare in altre tre case e pure nel negozio di parrucchiere di via dei Platani.

Il furto più eclatante nel weekend appena trascorso a Salò: i banditi - impossibile stabilire se fossero gli stessi del filmato - hanno svaligiato la cassaforte di una villa nel zona di Via San Giuseppe e sono poi fuggiti con un bottino di oltre 25 mila euro.