Ladri assaltano un'abitazione: rubati gioielli per 25mila euro

Colpo grosso in una villa di Salò: svaligiata la cassaforte, banditi in fuga con oltre 25mila euro tra oro, preziosi e gioielli. È successo nel tardo pomeriggio di sabato, nella zona di Via San Giuseppe: su quanto accaduto stanno già indagando i carabinieri. Al vaglio degli inquirenti anche le telecamere della videosorveglianza comunale e i varchi in accesso e uscita dal paese: ogni minimo elemento, in questa fase, può essere fondamentale.

Cassaforte svaligiata col flessibile

Non ci sono dubbi sul fatto che ad entrare in azione sia stata una banda di professionisti. Sapevano dove colpire, come e quando: potrebbero aver pedinato i padroni di casa per giorni, se non addirittura settimane. Hanno aspettato che marito e moglie fossero ben lontani: sono entrati probabilmente da una finestra, attrezzati con un flessibile con cui hanno letteralmente “segato” la cassaforte blindata, per svuotarla del suo contenuto. Tempo pochi minuti, poi la fuga.

Brusca e amara sorpresa per i proprietari, al loro rientro in casa: quanto basta per riprendersi dallo shock ed è stata subito presentata denuncia. Nell'abitazione svaligiata, a seguito dei primi accertamenti, non sarebbero stati trovati indizi, tracce e nemmeno impronte: tutto è stato studiato nei minimi dettagli, ma le indagini sono soltanto all'inizio.