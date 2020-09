Prima gli insulti, poi si picchiano in piazza: la fuga all'arrivo dei carabinieri

Serata movimentata, quella di martedì, in piazza Libertà a Verolanuova. Dopo insulti e urla, due cittadini indiani hanno iniziato a picchiarsi violentemente davanti agli occhi di residenti e passanti, che - spaventati - hanno allertato il 112.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto si è precipitata una pattuglia della locale caserma, ma - poco prima del suo arrivo - i due contendenti sono riusciti ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. Vista la brutalità del pestaggio era stata inviata sul posto anche un'ambulanza. Ora sono in corso le indagini delle forze dell'ordine: cercheranno di far luce su un episodio che ha destato non poca preoccupazione tra i presenti.



Non è il primo caso simile nella Bassa. Sono pochi giorni fa, una grave colluttazione era avvenuta davanti a un ristorante di Bagnolo Bella, dove alcuni stranieri avevano finito per lanciarsi adesso dei grossi vasi di fiori.