Tamponamento a catena, coinvolti auto e tir: caos in tangenziale

Un tamponamento a catena che ha coinvolto 4 veicoli (tre auto e un tir) sta creando non pochi disagi alla viabilità lungo la tangenziale Sud: lunghe code si registrano tra Mazzano e Buffalora, in direzione della città.

L’incidente è avvenuto verso le 9 di oggi (lunedì 22 aprile), per cause al vaglio della polizia stradale di Brescia che è sul posto per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi. Per i soccorsi sono invece state mobilitate due ambulanze e un’automedica. Stando a un primo bilancio sarebbero quattro le persone coinvolte, tra cui due ragazze di 20 e 23 anni. Per loro pare comunque nulla di grave: dopo le prime cure prestate sul posto sono state trasportate in ospedale, in codice giallo.