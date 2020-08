Rissa davanti al ristorante: pugni e sberle, volano anche i vasi di fiori

Sono passate da poco le 21 quando all’esterno del ristorante Alamare di Bagnolo Mella, in Via Gramsci, si scatena il caos: due ragazzi se le sono date di santa ragione davanti ai clienti del locale, seduti ai tavoli sul patio esterno, proseguendo così in mezzo alla gente la zuffa che avevano tristemente inaugurato già in mezzo alla strada.

All’arrivo dei carabinieri e dell’ambulanza, un’autolettiga di Bagnolo Soccorso, i due giovani erano già lontani: al momento non risultano ricoveri in ospedale né tanto meno denunce. Sta di fatto che la scena, a cui hanno assistito diversi testimoni, tiene banco da parecchie ore (inevitabilmente) in tutto il paese.

Sberle e pugni, poi volano anche i vasi

Su Facebook sono decine i messaggi in cui si legge addirittura di “bottiglie di vetro, tegole e bastoni”, mentre è già virale (almeno a Bagnolo e dintorni) il video di pochi secondi che inquadra i rissosi protagonisti.

Di certo è che si sono presi a sberle, pugni e spintoni, e che pure abbiano proseguito nel malmenarsi anche lanciandosi addosso i vasi di fiori posizionati all’esterno del locale. Nessun altro è rimasto coinvolto. Su quanto accaduto stanno già indagando i carabinieri.