Montagne di cocaina nel ristorante di pesce: 13 arresti, locale sequestrato

Pesce fresco e cocaina: 13 arresti dalla provincia di Verona a quelle di Mantova e Brescia, sequestrati droga e migliaia di euro in contanti, sigilli pure a un noto ristorante. È l’esito del blitz dei carabinieri della compagnia di Caprino Veronese, in corso da lunedì mattina con il supporto dei colleghi del comando provinciale di Verona e dalle unità cinofile. Su richiesta della Procura, sono state eseguite 13 misure di custodia cautelare, di cui 3 in carcere e 10 ai domiciliari: in manette persone di nazionalità italiana e albanese, ritenute le presunte responsabili di un vasto giro d’affari di spaccio di droga, appunto cocaina, stimato in almeno mezzo milione di euro. Cinque gli arresti in flagranza di reato.

Le indagini hanno preso il via nel febbraio di due anni fa, quando a Sant’Ambrogio di Valpolicella venne arrestato un italiano trovato in possesso di due pistole, di cui una con la matricola abrasa. I successivi accertamenti avrebbero poi permesso di smascherare le attività illecite condotte dall’indagato, tra cui lo spaccio di cocaina: epicentro di vendite e smistamenti sarebbe stato il ristorante “Mare del Sud”, a San Pietro in Cariano, gestito da Christian Placonà, già noto alle forze e dell’ordine (e già ai domiciliari durante le indagini), ora nuovamente arrestato e trasferito in carcere.

13 arresti, sequestri e sigilli

In manette, insieme a lui, anche gli albanesi Elvis Mema, residente a Volta Mantovana, e Koledio Melaca, che invece risulterebbe residente (o per lo meno domiciliato) nel Bresciano, a Pozzolengo. Insieme agli altri 10 arrestati, ora ai domiciliari, sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: in alcune circostanze, pur di recuperare i “crediti” da parte dei clienti, avrebbero inoltre agito con modalità estorsive, reato contestato a uno degli indagati. Il ristorante come detto è stato poi sequestrato: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, è qui che due degli arrestati avrebbero gestito il traffico di cocaina, nascondendovi la droga e avvalendosi degli stessi dipendenti per la cessione dello stupefacente, destinato al mercato di tutta la provincia veronese. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati altri 105 grammi di cocaina: mezzo chilo di droga, armi e 12mila euro in contanti i sequestri nei mesi precedenti.