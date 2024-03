La sparatoria e la fuga, è tentato omicidio: ragazzo ferito per questioni di droga

Agguato e sparatoria, indagini per tentato omicidio. Potrebbe esserci una questione di droga all'origine dell'assalto che si è scatenato mercoledì sera a Calcio, in provincia di Bergamo, ai danni di un ragazzo di 27 anni di origini straniere che è ancora ricoverato in ospedale, alla Poliambulanza. Il giovane, come è noto, sarebbe stato raggiunto da vari colpi di arma da fuoco ma sarebbe riuscito a fuggire: ha raggiunto l'area di servizio di Urago d'Oglio affacciata sulla Strada provinciale 2, si è infine trascinato sanguinante fino al bar King's Cross, dove ha chiesto aiuto.

Indagini per tentato omicidio

Di questioni di droga avrebbe parlato lo stesso 27enne: è stato soccorso da ambulanza e automedica e poi trasferito in ospedale a Brescia. Non è mai stato in pericolo di vita, ma è stato comunque raggiunto a una gamba e un braccio. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Chiari, coordinate dalla Procura di Bergamo per competenza territoriale.

Il ferito, con numerosi precedenti alle spalle anche per spaccio di droga, sarebbe stato raggiunto da almeno due colpi di pistola mentre era al volante della sua auto, una Peugeot 207. In tal senso, sarebbero ben visibili anche i fori dei colpi sulla carrozzeria del mezzo, ritrovato nel parcheggio del bar con un finestrino rotto e gli pneumatici bucati. Il fascicolo è aperto per tentato omicidio.