In fuga dopo l’agguato, si trascina sanguinante al bar: "Mi hanno sparato"

Poco dopo le 22 di ieri (mercoledì 27 marzo) un ragazzo sanguinante e terrorizzato ha spalancato la porta del bar Kings Cross di Urago d’Oglio, chiedendo disperatamente aiuto: “Mi hanno sparato”, avrebbe detto il giovane alla barista e ai clienti. Immediatamente il personale del locale, che si affaccia sulla Provinciale 2, ha fatto scattare la chiamata al numero unico per le emergenze.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i carabinieri di Chiari, un’ambulanza e un’automedica. Il giovane, raggiunto a una gamba e a un braccio da colpi di arma da fuoco, è stato trasferito in ospedale, alla Poliambulanza di Brescia, per ricevere le cure del caso. Per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita: il ricovero nella clinica cittadina è infatti avvenuto in codice giallo.

Auto crivellata dai proiettili

I militari della compagnia di Chiari hanno immediatamente avviato le indagini: stando a una prima ricostruzione, il 27enne - con numerosi precedenti alle spalle - sarebbe stato vittima di un agguato avvenuto non a Urago d’Oglio, ma in un vicino Comune della Bergamasca.



Il giovane sarebbe stato raggiunto da almeno due colpi di pistola mentre era al volante della sua auto: sarebbero diversi i fori visibili sulla carrozzeria della macchina, ritrovata nel parcheggio del bar, che aveva pure un finestrino rotto e gli pneumatici bucati. Le indagini, coordinate dalla procura, sono per tentato omicidio: i militari stanno cercando di individuare i responsabili.