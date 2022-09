Ragazzini scatenati in strada: auto presa a sassate, infranto un parabrezza

Il parabrezza dell’auto infranto, con tutta probabilità da un sasso lanciato nella notte. È l’amarissima sorpresa mattutina di una donna che aveva lasciato la sua macchina in sosta nei pressi delle piscina di Travagliato. È accaduto la scorsa settimana, proprio a pochi giorni di distanza dal raid vandalico messo a segno alla piscina comunale, durante la Notte Bianca.

La proprietaria della macchina nutre ben pochi dubbi sui possibili responsabili di quello che a tutti gli effetti pare l’ennesimo atto vandalico compiuto nella zona: "Questo è il ‘buongiorno’ che alcuni ragazzi hanno deciso di farmi trovare". Con queste parole la donna ha commentato la foto del parabrezza frantumato che ha prontamente pubblicato sulla pagina Facebook del paese. Poi l’appello ai genitori: "insegnate il rispetto ai vostri figli/e: se loro sono il futuro siamo messi male".

E inevitabilmente si è acceso un vivace dibattito social. Come detto, negli ultimi mesi sono diversi gli episodi di vandalismo registrati nella cittadina dell’Hinterland, soprattutto nella zona della piscina e del palazzetto comunale: "Da mesi è terra di nessuno. L’età media non è sicuramente quella di un pensionato", commenta qualcuno.

Lo scorso aprile una decina di auto in sosta fuori dai negozi o dalle abitazioni del paese erano state danneggiate: imbrattate con vernice o riempite di graffi. I responsabili - a quanto pare dei ragazzini - erano stati individuati anche grazie alle telecamere comunali. Ma pare che non si siano fermati e in paese monta la rabbia: "Ora sono troppi gli episodi: spero davvero che qualcuno prenda provvedimenti, perché la cosa si fa seria", si legge ancora su Facebook. Nel mirino non solo auto, ma pare anche gli animali domestici: "l’altro giorno ho trovato un ragazzo che lanciava sassi a dei gattini", si legge ancora sulla pagina "Sei di Travagliato Se".

"Tutto nella norma: nessuna escalation - rassicurano dal comando della polizia locale - Sono le ultime fiammate prima del rientro in classe".