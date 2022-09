Ombrelloni in acqua e danni a non finire: notte folle alla piscina comunale

Vandali scatenati nella notte tra sabato e domenica a Travagliato. Proprio nella serata in cui la comunità si radunava nelle vie del centro per fare shopping o assistere ai concerti e agli spettacoli organizzati per la Notte Bianca, qualcuno si è introdotto al Palablu - l’impianto natatorio comunale - mettendo a soqquadro lo spazio esterno.

Approfittando delle telecamere spente - perché messe fuori uso da ignoti qualche mese fa - i vandali hanno fatto irruzione in piscina, buttando qualsiasi cosa nella vasca esterna: ombrelloni, tavoli, sedie e sdraio.

Il blitz è stato scoperto il giorno successivo dai dipendenti del centro: hanno trascorso l’ultima mattinata di apertura della piscina all’aperto ripulendo la vasca e cercando di sistemare gli arredi, tutto sotto gli occhi esterrefatti dei bagnanti.

"Hanno lanciato in piscina anche i basamenti in cemento degli ombrelloni - spiega Anna Cocchi del Gam Team, la società che gestisce l’impianto comunale - che avrebbero potuto anche tagliare il liner della vasca, rendendo di fatto inutilizzabile la piscina. Per fortuna i danni sono stati contenuti, ma si tratta comunque di un episodio spiacevole e deplorevole: ci diamo parecchio da fare per offrire un servizio di qualità alla cittadinanza e per una bravata, compiuta molto probabilmente da alcuni ragazzini, abbiamo rischiato di vedere compromessa l’intera stagione".

I danni sono contenuti - qualche ombrellone spezzato e sdraio fuori uso - ma si tratta comunque di un gesto di assoluta inciviltà che ha rischiato di far chiudere in anticipo l’impianto molto frequentato dalla comunità locale.

Un episodio - segnalato alle forze dell’ordine - purtroppo non isolato. All’inizio di agosto nel mirino di una banda di ragazzini era finita la piscina comunale di Bagnolo Mella: il blitz notturno aveva inferto una "ferita" davvero rilevante all’impianto natatorio di via Borgo.