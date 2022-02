Ragazzo cade dal taxi in corsa, ora è in coma. La svolta: arrestato il conducente

Svolta nelle indagini sul misterioso (per ora) incidente del Natale scorso, in centro a Cremona, quando un ragazzo di 27 anni cadde da un taxi in corsa e per questo finì in coma: dall'analisi di un'intercettazione telefonica, infatti, sarebbe emersa quella che per gli inquirenti è una sorta di “confessione”, da parte del tassista Giovanni Carrera, 68 anni e già indagato ma ora arrestato per sequestro di persona e lesioni gravissime.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato – a cui sono state affidate le indagini, coordinate dalla Procura cittadina – il 27enne e altre due amiche avrebbero chiamato il taxi di Carrera dopo aver passato la serata in un ristorante. Saliti a bordo del mezzo, un furgone con le porte posteriori scorrevoli, non avrebbero avuto abbastanza soldi per pagare: il prezzo della corsa era di 20 euro, loro ne avevano soltanto 10 in contanti e il pos interno al taxi era ormai disattivato (o non funzionante).

La versione del tassista

E' da qui che si sarebbe scatenata un'accesa discussione: le due ragazze sarebbero scese dal veicolo, mentre il 27enne sarebbe rimasto a bordo. Ma le versioni divergono. Secondo Carrera, infatti, il giovane avrebbe concordato di farsi accompagnare a un bancomat per prelevare e così pagare quanto pattuito: quest'ultimo, a un certo punto, avrebbe però aperto il portellone posteriore e si sarebbe gettato dal taxi in movimento, cadendo rovinosamente sull'asfalto e procurandosi gravi ferite. Carrera si sarebbe poi fermato e avrebbe chiamato il 112 chiedendo aiuto a un passante.

La ricostruzione della Questura

Ma per gli investigatori tante, troppe cose non tornano. La svolta, dicevamo, sarebbe arrivata da un'intercettazione: Carrera, al telefono con una amico, si sarebbe detto sollevato del fatto che il 27enne fosse ancora in coma, e che dunque non potesse raccontare la sua versione dei fatti. Per gli agenti della Questura, infatti, Carrera sarebbe partito a gran velocità quando il ragazzo era ancora a bordo, con il portellone posteriore aperto: il 27enne sarebbe caduto dal taxi a seguito di varie manovre spericolate e a gran velocità. Sempre secondo la ricostruzione della Polizia, Carrera non si sarebbe fermato subito a soccorrerlo, e l'avrebbe poi spostato dalla strada al marciapiede.