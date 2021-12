Cena con due amiche, poi cade dal taxi in corsa: ragazzo gravissimo

E' caduto da un taxi in corsa e ora è in gravissime condizioni (in coma) in ospedale. Il protagonista, suo malgrado, della vicenda è un giovane di Cremona: tutto è successo in città la notte della vigilia di Natale. Sull'accaduto, su cui ancora non mancano parecchie parti oscure, sta indagando la Squadra mobile della Questura. Ne ha dato notizia Cremonaoggi.

Il giovane era in compagnia di due amiche, con cui aveva cenato in un locale. A detta di queste ultime, i tre sarebbero saliti su un taxi (modello furgone, con le porte posteriori scorrevoli) ma non avrebbero avuto abbastanza soldi per pagare: mancavano 10 euro e il Pos interno del taxi (per pagare con le carte) ormai era disattivato.

Caduto sull'asfalto con l'auto in corsa

A quel punto le due ragazze sarebbero scese dall'auto, mentre il terzo sarebbe rimasto a bordo. Per il tassista, questa la sua testimonianza, il giovane avrebbe concordato di farsi accompagnare a un bancomat per prelevare e così pagare i soldi mancanti. Ma a un certo punto, con il taxi in movimento, sarebbe caduto dall'auto in corsa, cadendo rovinosamente sull'asfalto.

Le ferite alla testa, il coma in ospedale

Per il tassista si sarebbe lanciato volontariamente: così facendo ha però battuto la testa, ha perso i sensi ed è stato ricoverato d'urgenza in ospedale, dove attualmente si trova, in coma. La Polizia prosegue gli accertamenti, anche cercando ulteriori testimonianza. A questo punto sarà decisiva la versione del giovane, non appena si riprenderà.