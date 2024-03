Malore sul palco per l'attore Stefano Fresi: interrotto lo spettacolo

Malore sul palco per l'attore romano Stefano Fresi, protagonista dello spettacolo “Dioggene” in scena sabato sera al Teatro Centro Lucia di Botticino: si è sentito male a metà del monologo, interrompendo la performance e avvisando il pubblico prima di allontanarsi dietro le quinte. Tempo pochi minuti e la notizia dello stop si è fatta ufficiale: Fresi è stato anche visitato dai sanitari dell'ambulanza, per fortuna niente di grave.

Le parole di Stefano Fresi

“I giornali tendono sempre a fare i titoloni: Malore per Fresi! – ha poi raccontato l'attore in una story pubblicata su Instagram a poche ore dall'accaduto – Ma capisco la vostra preoccupazione. Ci tengo solo a dirvi che sto benissimo, che è una cosa episodica, come sempre mi sono fermato e ho fatto tutti i controlli: sto benissimo, scoppio di salute, state tutti tranquilli. Vi ringrazio tantissimo per l'affetto dimostrato, ma state tranquilli: sto bene, non fate storie apocalittiche del tipo dai che ce la farai, non servono, anche per rispetto di chi sta male davvero. Giuro che sto benissimo, vi voglio bene a tutti, grazie, ma non mi scrivete più”, ha concluso con un sorriso.

Lo spettacolo verrà recuperato

C'erano 130 spettatori ad assistere allo spettacolo. “In seguito al malore avvenuto durante la rappresentazione – fa sapere il Teatro Centrolucia – informiamo il nostro gentile pubblico che abbiamo parlato con Stefano Fresi e ci ha rassicurato sulle sue condizioni di salute. Lo spavento è stato tanto per tutti: anche perché, per un attore, interrompere uno spettacolo è sempre l'ultima possibilità. Fortunatamente tutto si è risolto: Stefano sta meglio e ci ha subito detto che vuol recuperare la data. Pertanto, stiamo lavorando per trovarne una disponibile, compatibilmente con la programmazione del teatro: vi informeremo il prima possibile. Il biglietto, per chi lo ha acquistato, sarà il medesimo”.

Chi è l'attore Stefano Fresi

Classe 1974 e nato a Roma, cresciuto a Centocelle, Stefano Fresi è attore e musicista, tra i volti più noti della scena cinematografica italiana recente. Si avvicina al teatro ancora giovanissimo, dopo aver abbandonato gli studi in Lettere: dopo varie rappresentazioni di successo, viene approcciato dal cinema grazie a Michele Placido che lo vuole con sé nel film “Romanzo criminale” del 2005. A seguire sarà protagonista in “Riprendimi” (2008), fino al grande successo di “Smetto quando voglio” (2014), per cui vincerà il David di Donatello come miglior attore non protagonista. Da quel momento, una grande ascesa: sono già a decine le sue apparizioni cinematografiche e televisive. I suoi ultimi film: “I migliori giorni” di Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo e “Quando” di Walter Veltroni.

Senza dimenticare il teatro. In queste settimane è in tour con “Dioggene”, lo spettacolo programmato anche al Centrolucia di Botticino. Scritto e diretto da Giacomo Battiato, Dioggene è uno spettacolo diviso in tre quadri che ruotano intorno ad un unico personaggio, l'attore Nemesio Rea: Historia de oddi, bifolcho è il primo, L'attore e il buon dio il secondo, Er cane de via del fosso d'a maijana il terzo e ultimo atto.