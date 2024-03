Botticino: Stefano Fresi in Dioggene

Il secondo appuntamento della Stagione 2024 al Teatro Centro Lucia è con Stefano Fresi, che porterà in scena il suo monologo Dioggene: “un viaggio alla riscoperta della vita”. Stefano Fresi, attore di cinema, serie TV e teatro, amato dal pubblico e apprezzato dalla critica, sarà sul palco del Teatro Centro Lucia sabato 09 marzo alle ore 21:00 per presentare il suo monologo Dioggene.



Scritto e diretto da Giacomo Battiato, Dioggene è uno spettacolo diviso in tre quadri che ruotano intorno ad un unico personaggio, l’attore Nemesio Rea.



Nel primo quadro, Historia de oddi, bifolcho, Nemesio interpreta un proprio testo scritto in volgare duecentesco: è la storia di un contadino toscano reduce dalla tremenda battaglia di Montaperti, combattuta il 4 settembre 1260, che vide lo scontro tra i ghibellini di Siena e i guelfi di Firenze.



Nel secondo quadro, L’attore e il buon dio, troviamo invece Nemesio nel suo camerino mentre si veste per prepararsi ad andare in scena; non è però del suo spettacolo che ci parla ma della appena avvenuta rottura con la moglie, tra pianti, grida ed insulti.

Nel terzo quadro, Er cane de via del fosso d’a maijana, vediamo infine Nemesio che vive felice in un bidone dell’immondizia, un po' come Diogene di Sinope, che a Corinto visse il resto della sua vita abitando seminudo in una botte, rinunciando a tutto e predicando la virtù dell’autocontrollo e dell’autosufficienza, rifiutando ogni ambizione pur di essere libero e capire il vero senso della vita.



Stefano Fresi nato e cresciuto a Roma, coltiva la passione per il teatro e per la musica fin da giovane. Nel 2004 entra nel cast della serie televisiva Un medico in famiglia e l’anno successivo è Michele Placido che lo invita ad interpretare Il Secco nel film Romanzo Criminale.



Tra altri film affermati, Fresi prende parte in Viva l’Italia diretto da Massimiliano Bruno, Noi e la Giulia di Edoardo Leo, Ma cosa ci dice il cervello di Riccardo Milani e con grande successo recita nella pellicola di Sidney Sibilia Smetto quando voglio, candidandosi al David di Donatello come miglior attore non protagonista.



Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito web www.centrolucia.it oppure seguire i canali social:

Facebook: Teatro Centrolucia

Instagram: teatrocentrolucia



Per informazioni e prenotazioni: chiamare o inviare un messaggio al 334 6374447 (anche WhatsApp)



Costo biglietti: € 25,00 intero - € 22,00 ridotto (residenti a Botticino, under 13 e over 65)



Credito immagini: Chiara Calabrò