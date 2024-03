Paese preso di mira dai ladri: fermate tre bande pronte a colpire

Non solo tanti, troppi veicoli che circolano senza assicurazione. A Rovato, le costanti e approfondite operazioni di controllo della Polizia Locale hanno permesso di sventare alcuni furti in abitazione, fermando i ladri prima che potessero entrare in azione. Grazie al fondamentale aiuto delle telecamere di controllo del territorio, che consentono agli agenti di monitorare il traffico in entrata e in uscita dalla cittadina anche da remoto, negli ultimi due mesi sono state intercettate tre bande di ladri che erano pronte a colpire.

"Grazie all’attività di prevenzione, che vede gli agenti quotidianamente impegnati nel controllo dei veicoli e dei soggetti sospetti, spesso con innumerevoli precedenti per reati contro il patrimonio, i malviventi sono stati bloccati al loro ingresso in paese", fa sapere la comandante Silvia Contrini.

Ladri fermati e segnalati: in tre casi è anche scattato il sequestro di arnesi da scasso, in due addirittura di armi improprie: oggetti pronti ad essere utilizzati per svaligiare le case del paese.