A poco più di due mesi dall’inizio del 2024, la Polizia Locale di Rovato tira le somme degli interventi e dei controlli effettuati. Il bilancio dell’attività è stato reso noto, in una nota stampa, dalla comandante Silvia Contrini. Un numero su tutti balza all’occhio, quello dei veicoli fermati perché sprovvisti della copertura assicurativa: in 60 giorni sono stati ben 63. Una media impressionante: più di un mezzo al giorno è stato sequestrato dagli agenti perché non assicurato.

Sono invece otto le patenti ritirate per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti e sei i conducenti sorpresi al volante in stato di ebbrezza. Durante i controlli per garantire la sicurezza stradale, gli agenti hanno anche sequestrato due patenti false e un veicolo importato in Italia con targhe e documenti falsi.

Ma l’operato della Locale, si sa, non si esaurisce ai meri controlli stradali. La costante presenza delle pattuglie, che presidiano in maniera sistematica e capillare tutto il territorio, con particolare attenzione ai punti più nevralgici, come la stazione ferroviaria e i parchi pubblici, hanno già permesso di raggiungere i primi risultati ragguardevoli dell’anno. Sono stati fermati diversi soggetti dediti al consumo di sostanze stupefacenti: un'attività che ha portato al sequestro di marijuana, hashish, cocaina e eroina.